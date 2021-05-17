غارة إسرائيلية تستهدف مقرا لوزارة الداخلية في غزة

2021/05/17 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت غارة إسرائيلية، الاثنين، مقرا لوزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أفادت به مراسلة "الحرة".

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