غواصو الشرطة النهرية ينتشلون جثة شاب عشريني قضى غرقاً في بابل

2021/05/17 | 18:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي شاب مصرعه، جراء غرقه في مشروع المسيب شمالي محافظة بابل.

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وذكرت الشرطة النهرية التابعة لوزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيار 2021)، إنه "تمكنت مفرزة من غواصي الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة بابل، على ضوء إخبار من قبل عمليات الشرطة من التحرك صوب مشروع المسيب وانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 22 عاما قضى غرقاً".

وأضافت، أنه "تم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية في مركز الشرطة الواقع ضمن الرقعة الجغرافية، بشأن جثة الشاب".

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