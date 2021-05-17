2021/05/17 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون رعد الماس، اليوم الاثنين، عن حاجة 6 مناطق في محافظة ديالى الى اجراءات امنية واهتمام حكومي كبير قبيل اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل.

وقال الماس في حديث لـ(بغداد اليوم) ،ان" وضع ديالى الامني يعاني من تحديات كبيرة في ظل وجود نشاط للخلايا النائمة يبرز بين فترة واخرى من خلال هجماتها التي تؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف القوات الامنية والمدنيين على حد سواء"، مبينا ان "تصاعد وتيرة الارهاب مع قرب انتخابات تشرين الاول واردة كون التنظيم يمثل اجندة متعددة تسعى الى تخريب الادوات الديمقراطية ومنها الانتخابات".

واضاف الماس ،ان" ست مناطق في ديالى تمثل نشاط الخلايا الارهابية ومنها حمرين وتحتاج الى اهتمام امني قبل اجراء الانتخابات في تشرين الاول القادم من خلال خطط استباقية واعادة النظر في وضعها العام وايجاد حلول من خلال البعد الاستخباري في تفكيك الخلايا الارهابية وانهاء خطرها على الامن بشكل عام".

وافاد ان" امن ديالى مهم جدا لأمن بغداد باعتبارها خاصرة الاخيرة واي تدهور يحصل ينعكس سلبا على امن المحافظات المجاورة".

وعانت ديالى في الاشهر الماضية من تكرار الخروقات في بعض المناطق ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوف القوات الامنية والمدنيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: ست مناطق بديالى بحاجة لمعالجات امنية قبل الانتخابات- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق: ست مناطق بديالى بحاجة لمعالجات امنية قبل الانتخابات- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).