2021/05/17 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يجري اتصالًا هاتفياً مع الرئيس الإيراني حسن روحاني

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أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ حسن روحاني، حيث تبادل الطرفان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتمنيات للعلاقات بين البلدين دوام التقدم، وان يمن الله على الشعبين بالاستقرار والازدهار.

وجرى خلال الإتصال التباحث في آخر الجهود المبذولة لاستئصال فلول داعش الإرهابية، وتأكيد الدعم الإيراني للعراق في حربه ضد الإرهاب بما يوطد أمنه واستقراره.

كما اتفق الطرفان على اهمية مواصلة التحرك الجاد لتأكيد الموقف الثابت نصرة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية انسانية عادلة، وبحث الجانبان ضرورة تفعيل العمل العربي والإسلامي لدعم فلسطين ومواجهة الإعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مستذكرين المواقف التاريخية لدول المنطقة وشعوبها في التضحية دفاعا عن الحق الفلسطيني، التي تمتد الى فترات مبكرة من عمر الصراع.

وذكر السيد الكاظمي أن العراق اجرى مؤخرا اتصالات مع عدة قيادات عربية مهمة للعمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية.

وأشاد الرئيس روحاني من جانبه بمواقف العراق ودوره الإيجابي الدولي في المنطقة بما يعمل على تهدئة النزاعات وتدعيم الإستقرار.

وشهد الإتصال كذلك إشادة مشتركة من السيد الكاظمي والرئيس روحاني بالتعاون الثنائي البنّاء بين العراق وإيران، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، وترسيخ جهود السلام في المنطقة ودعم التنمية المستدامة فيها، فضلاً عن التعاون الوثيق المشترك في المجالات الإقتصادية والسياسية المختلفة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

17 -آيار -2021

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