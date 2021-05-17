اعتقال مسؤول سبي الإيزيديات في داعش

2021/05/17 | 18:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، إلقاء القبض على اثنين من أبرز الإرهابيين الدواعش بعد اجتيازهما الحدود مع سوريا، غربي محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان، انه "بعملية نوعية وبعد توفر المعلومات الاستخبارية المتكاملة، لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، التي أشارت لوجود تحرك من قبل فلول داعش الإرهابي، لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية".

وأضافت، "تم على إثرها مراقبة تلك العناصر من خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية، والتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى، حيث تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 71 وبكمين محكم من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين البارزين في منطقة (جلبارات) التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود".

وتابعت خلية الإعلام الأمني: "أحدهما مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات في البعاج، والآخر ما يسمى مسؤول قوة الاقتحامات وهو من قاد عملية اقتحام مركز شرطة المومي في ربيعة، الذي شارك بعمليات سبي الإيزيديات فيها والمشار إليهم وفقا للمعلومات الاستخبارية، كون لديه 4 أشقاء مع داعش قتلوا أثناء معارك التحرير، ويعد الملقى القبض عليهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض، وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

PUKmedia بيار آميدي-دهوك

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