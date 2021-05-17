الحداد يتهم إدارة محافظة كركوك بـ”الفشل”

2021/05/17 | 18:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اتهم النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، اليوم الاثنين، إدارة محافظة كركوك بـ”الفشل” في الجانب الخدمي، منتقداً “تراكم النفايات واستمرار انقطاع الكهرباء” في المدينة.وقال الحداد في بيان، إن “إدارة ملف الخدمات في محافظة كركوك سيئة، بسبب نقص الخدمات وإنقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وشحة مياه الشرب في عدد من المناطق في المحافظة، مما […]

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