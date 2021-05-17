2021/05/17 | 18:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الأثنين 17 مايو 2021 | 05:50 مساءً

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تحديد موعد جديد لعقد المنتدى الاقتصادي العالمي

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الاثنين، أن اجتماعه السنوي "دافوس" تم تأجيله ونقله من سنغافورة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.



وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان، إن الاجتماع السنوي القادم سيكون في النصف الأول من العام المقبل 2022، على أن يتم تحديد مكان انعقاده النهائي لاحقا.



وأضاف المنتدى أنه من المستحيل عقد اجتماع عالمي في ظل الجائحة وضبابية حركة السفر وتباين توزيع اللقاحات وسلالات الفيروس الجديدة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".



وبذلك يكون المنتدى الاقتصادي العالمي قد ألغى اجتماعا سنويا خاصا كان من المقرر عقده في سنغافورة خلال 3 أشهر.



والمنتدى الاقتصادي العالمي هو عبارة عن مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه عادة في شهر يناير من كل عام ببلدة دافوس في سويسرا، ويجمع نخبة من رجال وسيدات أعمال وسياسيين وأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.

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