نحو المؤتمر الحادي عشر لحزبنا الشيوعي العراقي (( مؤتمر التجديد والديمقراطية الثاني )) - مزهر بن مدلول

2021/05/17 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مزهر_بن_مدلول نحو المؤتمر الحادي عشر لحزبنا الشيوعي العراقي (( مؤتمر التجديد والديمقراطية الثاني ))من اجل مناقشة جادة لمسودة النظام الداخلي تأسس حزبنا الشيوعي العراقي في ثلاثينيات القرن الماضي (1934)، وعمل لعقود طويلة وسط ظروف صعبة وقاسية وشديدة التعقيد، استطاع خلالها ان يقارع ببسالة نادرة الحكومات الرجعية والاستبدادية المتعاقبة من جهة، وان يقف على قدميه متصديا لكل محاولات النيل من وحدته ......





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