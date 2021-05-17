2021/05/17 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، أنها ليست الجهة المعنية بتحديد الحصص الكهربائية وساعات تجهيز الطاقة للمحافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن الهيئة التنسيقية العليا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء ترد على اتهامها بالتمييز بتوزيع الطاقة بين المحافظات المركز الخبري الوطني.

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