الأنواء الجوية تتوقع ارتفاعاً بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

2021/05/17 | 18:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية، اليوم الاثنين، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وحتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقال مدير إعلام الهيأة، عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "طقس المنطقة الوسطى للساعات القليلة المقبلة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة ليوم أمس، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 - 20 كم في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، وفي الأقسام الشمالية ستكون جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح من 10 - 20 كم أيضا".

وأضاف الجابري، أن "المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها صحواً الى غائم، مع درجات حرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، فيما ستكون الرياح جنوبية غربية خفيفة".

وأوضح، أن "الطقس سيكون صحواً أيضاً في المنطقة الجنوبية مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجل يوم أمس، فيما ستكون الرياح متغيرة الاتجاه".

وبشأن درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في العاصمة بغداد وبعض المحافظات، قال الجابري، إن "درجة الحرارة العظمى المسجلة لهذا اليوم في العاصمة بغداد بلغت 44 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، أما البصرة فقد سجلت 46 درجة عظمى والصغرى 28، والنجف الأشرف سجلت 45 درجة عظمى والصغرى 29".

وبين، أنه "بصورة عامة، سيكون الطقس خلال الاسبوع الحالي، صحواً مع درجات حرارة تقارب درجات الايام السابقة، فيما سيتراوح ارتفاعها من درجة الى درجتين فقط".

ولفت إلى أن "العراق يمر حالياً في مرحلة استقبال موسم الصيف، وبالتالي سيكون هناك تغيراً مناخياً، والتوقعات تشير لارتفاع درجات الحرارة خلال شهري تموز وآب المقبلين ولكن بشكل بسيط"، مشيراً إلى أنه "بصورة عامة ستكون الأجواء المحتملة حارة".

ونبه، بأن "نسبة الامطار القليلة أثرت على الرياح الموسمية والرياح السطحية، ولذلك سيكون هناك ارتفاع في نسبة الغبار وبعض العواصف الترابية، إضافة الى جفاف التربة بسبب قلة الامطار في العامين الماضي والحالي".

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