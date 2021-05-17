الصحة العراقية: لا توصيات جديدة بشأن حظر التجوال

2021/05/17 | 18:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدم صدور توصيات جديدة بشأن الحظر بعد انتهاء الأسبوع الجاري.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "الصحة لم تقدم أي مقترحات جديدة لإعادة العمل بالحظر الشامل بعد إلغائه …

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