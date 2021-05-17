الشابندر يكشف تسريبات عاجلة عن المختطف البريطاني

2021/05/17 | 18:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، الاثنين، الحالة الصحية للمختطف العراقي البريطاني، محمد خاتمي، محملا الجهة الخاطفة كامل المسؤولية عن صحته وسلامته.

وكتب الشابندر تغريدة على "تويتر" اليوم، (17 ايار 2021)، قال فيها "عاجل .. تسريبات تفيد أن الحالة الصحية للمختطف العراقي (يحمل الجنسية البريطانية ) السيد محمد خاتمي في تدهور شديد".

وأوضح "علما انه كان يخضع الى مراقبة طبية منتظمة وعلاج دوائي مستمر في محل اقامته".

وأضاف، ان "الجهة الخاطفة ومن يقف خلفها تتحمل كامل المسؤولية عن صحة الرجل وسلامته".

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