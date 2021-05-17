“كتائب القسام” تعلن قصف قاعدة تل نوف الجوية برشقات صاروخية

2021/05/17 | 18:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، استهداف قاعدة تل نوف الجوية برشقات صاروخية.وإثر هذا القصف، انطلقت صافرات الإنذار دوت في عسقلان وأسدود وبئر السبع.وكانت “كتائب القسام” أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين استهداف موقع يفتاح بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وقصف مستوطنة كفار عزة بقذائف الهاون.وقبلها استهدفت […]

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