2021/05/17 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافقت، بالرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار.

ووفقا للمصادر ذاتها تم إخطار الكونغرس الأمريكي رسميا بالصفقة في 5 مايو، أي قبل ايام قليلة من بدء القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الأمريكية توافق على تزويد إسرائيل بقنابل وذخيرة هجومية بقيمة 735 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإدارة الأمريكية توافق على تزويد إسرائيل بقنابل وذخيرة هجومية بقيمة 735 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).