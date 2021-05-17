روحاني يشيد بدور العراق في تهدئة النزاعات بالمنطقة

2021/05/17 | 18:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الايراني حسن روحاني العلاقات بين بغداد وطهران خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان الكاظمي اجرى اتصالا مع روحاني تبادلا فيه التهاني بالعيد والتمنيات للعلاقات بين البلدين دوام التقدم، وان يمن الله على الشعبين بالاستقرار والازدهار.

وحسب البيان فقد بحث الجانبان "آخر الجهود المبذولة لاستئصال فلول داعش الإرهابية، وتأكيد الدعم الإيراني للعراق في حربه ضد الإرهاب بما يوطد أمنه واستقراره"، كما اتفقا "على اهمية مواصلة التحرك الجاد لتأكيد الموقف الثابت نصرة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية انسانية عادلة، وبحث الجانبان ضرورة تفعيل العمل العربي والإسلامي لدعم فلسطين ومواجهة الإعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مستذكرين المواقف التاريخية لدول المنطقة وشعوبها في التضحية دفاعا عن الحق الفلسطيني، التي تمتد الى فترات مبكرة من عمر الصراع".

الكاظمي ابلغ روحاني خلال الاتصال بأنه ""اجرى مؤخرا اتصالات مع عدة قيادات عربية مهمة للعمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية"، فيما اشاد روحاني من جانبه "بمواقف العراق ودوره الإيجابي الدولي في المنطقة بما يعمل على تهدئة النزاعات وتدعيم الإستقرار".

وأضاف البيان ان الاتصال شهد اشادة مشتركة "بالتعاون الثنائي البنّاء بين العراق وإيران، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، وترسيخ جهود السلام في المنطقة ودعم التنمية المستدامة فيها، فضلاً عن التعاون الوثيق المشترك في المجالات الإقتصادية والسياسية المختلفة".

PUKmedia / المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي

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