الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تصدر توضيحاً بشأن الطعن ببعض بنود الموازنة

2021/05/17 | 18:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن كتاب رسمي يتعلق ببنود قانون الموازنة الاتحادية.وقالت الأمانة، في بيان لها، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورة عن كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (5537) المؤرخ …

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