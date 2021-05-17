ايران تكشف عن تفاصيل ربط السككي بينها وبين العراق وسوريا.. والجهة المنفذة

2021/05/17 | 18:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني خيرالله خادمي، الاثنين، أن مشروع الربط السككي بين منطقة شلامجة جنوب محافظة البصرة سيتم عبر استثمارات ايرانية.

وقال خادمي في تصريح أوردته وكالة "فارس" وتابعه NRT عربية (17 ايار 2021) إن "المشروع السككي سيتم عبر استثمارات ايرانية والاهمية تكمن بتسليم أراض للمستثمر بغية انطلاق العمليات الانشائية."

وأضاف ان "خط سكك الحديد شلامجة – البصرة مشروع دولي وسیحمل بطياته تغيرا استراتيجيا لايران من حيث الترانزيت والممر السككي، بحيث يربط ايران بالموانئ السورية والبحر الابيض المتوسط ويشكل ممرا لشرق وغرب البلاد."

وتابع خادمي الذي يتولى رئاسة شركة بناء وتطوير البنى التحتية للشحن والنقل (حکومية)، أن "المشروع يتيح امكانية نقل البضائع من باكستان او ميناء تشابهار الايراني (جنوب شرق) و البضائع التي تصل من الصين وآسيا الوسطى عبر القطار الى منطقة " سرخس" (شمال شرق)، الى الموانئ السورية والبحر الابيض عبر شبكة سكك الحديد العراقية."

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