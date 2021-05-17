صواريخ حماس.. السر في تدريب تم بإشراف الحرس الثوري الإيراني

2021/05/17 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من صواريخ الحوثيين في اليمن، ومرورا بصواريخ حزب الله، والآن صواريخ حماس، يبدو أن الرابط المشترك الذي يجمعها، له علاقة بإيران.

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