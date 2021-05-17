نائب عراقي: نسبة الفقر بالمناطق المحررة يتجاوز 50%- عاجل

2021/05/17 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت النائب اقبال اللهيبي، اليوم الاثنين، عن تجاوز نسبة الفقر في المناطق المحررة الى اكثر من 50%، مبينة ان "60% من الاهالي فقدو مصدر رزقهم بعد احداث داعش.

وقالت اللهيبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الازمة الاقتصادية في العراق خلقت فقر مركب خاصة في المناطق المحررة"، مبينة ان " 60% من مصادر رزق الاهالي في المناطق المحررة تضررت بفعل احداث داعش في 2014".

وافادت اللهيبي ان "نسبة الفقر والبطالة تتجاوز 50% بسبب تداعيات تلك الاحداث المؤلمة التي دفعت الالاف من خسارة مصادر رزقهم بين ليلة وضحاها وتأثير سنوات النزوح القسري التي التهمت مدخراتهم المالية".

واضافت ،ان" الازمة الاقتصادية في العراق ورفع سعر الدولار وتداعياته في غلاء الاسعار وخاصة الغذائية خلقت فقر مركب في المناطق المحررة"، مؤكدة ان "مستوى معاناة الاهالي صعبة ومعقدة جدا وسط تهافت كبير للأسر عند توزيع المواد الانسانية ما يعكس حجم الكارثة التي تحيط بالكثيرين".

ودعت اللهيبي الى "عودة المنظمات الدولية للمناطق المحررة والمتضررة من الارهاب لبدء برامج دعم انسانية كون جزء كبير من النازحين لم يعودا لمناطقهم".

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