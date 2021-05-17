نقابة الأطباء تتخذ قراراً ’صارماً’ بحق حامد اللامي (وثيقة)

2021/05/17 | 19:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت نقابة الأطباء العراقيين، الاثنين، شطب إسم الدكتور حامد جاسم محمد اللامي من سجلات النقابة، ومنعه من ممارسة المهنة.

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وذكرت وثيقة صادرة عن النقابة تلقى "ناس" نسخة منها، (17 أيار 2021)، أنه "قرر مجلس نقابة الأطباء العام، شطب اسم الدكتور حامد اللامي من سجلات النقابة، ومنعه من ممارسة المهنة استناداً للأحكام الانضباطية الواردة في المادة 24 من قانون نقابة الأطباء رقم 81 لسنة 1984".

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