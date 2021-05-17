بالوثيقة.. نقابة الأطباء تشطب اسم طبيب وتحيله الى القضاء

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور قرار من مجلس نقابة الاطباء العام بشطب اسم الطبيب حامد محمد جاسم اللامي من سجلات النقابة ومنعه من ممارسة المهنة واحالته الى القضاء .
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