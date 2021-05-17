2021/05/17 | 19:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور قرار من مجلس نقابة الاطباء العام بشطب اسم الطبيب حامد محمد جاسم اللامي من سجلات النقابة ومنعه من ممارسة المهنة واحالته الى القضاء .

التالي

منذ 50 دقيقة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 361 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 3 ساعات

الصحة تسجل 3552 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 5 ساعات

بدء التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء عكّاز الغازية في الانبار

منذ 21 ساعة

الصحة تصدر ايضاحا بشأن الحظر الشامل والجزئي

منذ يوم واحد

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 361 المسجلة اليوم بكورونا

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 2456 اصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ يوم واحد

توصيات جديدة للجنة العليا بينها الدوام الحضوري وموعد الامتحانات

منذ يوم واحد

وزارة الصحة تعلن وصول وجبة جديدة من لقاح فايزر

منذ يوم واحد

الرافدين: فروعنا مفتوحة خلال أيام العطل والمناسبات

منذ يومين

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 482 المسجلة اليوم بكورونا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نقابة الأطباء تشطب اسم طبيب وتحيله الى القضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نقابة الأطباء تشطب اسم طبيب وتحيله الى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).