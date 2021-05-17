2021/05/17 | 19:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية الهام احمد ان الحكومة السورية لا تقبل حل المشكلات عبر الحوار، مطالبة بمغادرة القوات الموالية للحكومة لمدينة قامشلو.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية عن الهام احمد اليوم الاثنين، انها طالبت بمغادرة جميع القوات الموالية للحكومة من كامل مدينة قامشلو، مضيفا "دائماً ما يسببون المشكلات، يختطفون الأفراد بشكل عشوائي ويطالبون بالفدية ويعتقلون المدنيين".

وعن الاشتباكات في حارة طي بمدينة قامشلو والتي اندلعت بين القوات الكوردية وقوات موالية للحكومة السورية، قالت الهام احمد، إن "الاشتباكات في حارة طي قد توقفت، بعد تدخل الجيش الروسي وإعلان هدنة في وساطة تفضي إلى انسحاب هذه القوات"، مضيفة "غادرت معظم قوات (الدفاع الوطني) من حي الطي حيث وقع الاقتتال، لكنها حافظت على وجود محدود في موقع للحكومة"، في إشارة إلى انتشار قوات النظام في مربع أمني ومطار المدينة وفوجها العسكري.

وحذرت الهام احمد من عودة الاقتتال في قامشلو، لافتة الى ان القيادة الكوردية طلبت إجراء مفاوضات مع الحكومة السورية عدة مرات، "لكنهم لا يقبلون بحل المشكلات عبر الحوار".

PUKmedia / متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا الديمقراطية تطالب القوات الموالية لدمشق بمغادرة قامشلو ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا الديمقراطية تطالب القوات الموالية لدمشق بمغادرة قامشلو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).