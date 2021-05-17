اصدار جديد للشاعر عبدالله عباس

2021/05/17 | 19:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر للكاتب والشاعر الكوردي عبدالله عباس كتابا عن الشاعر العراقي حميد سعيد بعنوان (حميد سعيد / شاعر هادئ في عالم صاخب) باللغة الكوردية .

وقال مؤلف الكتاب عبد الله عباس لـ PUKmedia ، یتضمن الكتاب دراسة مقدمة باللغة الكوردية عن الانسان الرائع حميد سعيد لتسليط الضوء على دوره التاريخي في حركة الشعر العراقي والعربي المعاصر.

واشار عباس الی ان هذه الدراسة مبادرة متواضعة ووفاء لمواقف هذا الرجل والشاعر المبدع والانسان شيء قليل بالمقارنة لدوره ومواقفه المشرفة تجاه الكلمة الكوردية، فهو يستحق كل التقدير مني ومن اصدقائه الكورد.

واضاف، ان حميد سعيد كتب اول قصيدة له في قلب كوردستان النابض (السليمانية عاصمة اقليم كوردستان الثقافية).

PUKmedia رزكار شواني

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