دولة القانون تحسم موقفها من المشاركة في الانتخابات.. وتوجه طلبا للحكومة

2021/05/17 | 19:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت كتلة دولة القانون، الاثنين، موقفها من اجراء الانتخابات المبكرة، فيما طالبت الحكومة باعادة هيبة الدولة للحفاظ على العملية من التزوير.

وقال النائب عن الكتلة، خلف عبدالصمد، في تصريح لـNRT اليوم، (17 ايار 2021)، ان "كتلته مع اجراء الانتخابات المبكرة، استجابة لمطالب المرجعية الدينية والشعب" لافتا ان "مجيء الحكومة الحالية كان مشروطا باعادة هيبة الدولة واجراء الانتخابات المبكرة".

وطالب عبدالصمد "الحكومة الاتحادية الحالية بوجوب اعادة هيبة الدولة للحفاظ على للعملية الانتخابية من التزوير وعدم تكرار ماحصل في انتخابات 2018".

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