ما بين السياسي والناخب.. آفاق وتوقعات من الأمل والنكوص

2021/05/17 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد سيف المفتي النروج بدأت العاب سيرك الانتخابات العراقية والغريب في سلوكيات الناخب العراقي هو أنه كلما ظهر مرشح يطرح فكرا أو مشروعا جديدا وقدمه للشعب كغصن قابل للزراعة ـ زرعوه في دواليبه.على سبيل المثال عملت بعض الوجوه الموصلية على انشاء مكون موصلي اصيل، ودعمهم الكثيرين من أبناء المدينة لأنهم من والى الموصل […]

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