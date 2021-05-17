بالوثيقة.. نقابة الأطباء تتخذ قراراً “صارماً” بحق الدكتور حامد اللامي

2021/05/17 | 19:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت نقابة الأطباء العراقيين، اليوم الاثنين، شطب إسم الدكتور حامد جاسم محمد اللامي من سجلات النقابة، ومنعه من ممارسة المهنة.وذكرت وثيقة صادرة عن النقابة، أنه “قرر مجلس نقابة الأطباء العام، شطب اسم الدكتور حامد اللامي من سجلات النقابة، ومنعه من ممارسة المهنة استناداً للأحكام الانضباطية الواردة في المادة 24 من قانون نقابة […]

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