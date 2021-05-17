2021/05/17 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى وإن كانت التصريحات التي شاعت على منصات التواصل الاجتماعي للرئيس الفلسطيني محمود عباس مفبركة، فإن دلالاتها تعكس درجة الهوان والعجز التي وصلت لها السلطة الفلسطينية، ويسبقها من قبل في الفشل النظام العربي الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المقدسيون يصرخون يا وحدنا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المقدسيون يصرخون يا وحدنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).