فلسطين تطلب من

2021/05/17 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

وجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رسالة إلى المديرة العامة لمنظمة "اليونسكو" أودري أوزولاي، يطلب فيها التحقيق "في الجرائم الإسرائيلية" التي تستهدف الإعلاميين.

وأطلع المالكي في رسالته مديرة "اليونسكو" على "جرائم إسرائيل واستهدافها المتعمد والمتزايد للصحفيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وعلى أعقاب قيامها تدمير المباني والمكاتب الصحفية وخاصة برج الجلاء في قطاع غزة، الذي كان يضم العديد من وكالات الأنباء، والصحافة المحلية والدولية".

وقال إن "هذه الجريمة تدل على نية الاحتلال الإسرائيلي منع الصحافة والإعلام الدولي من كشف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ عمل اليونسكو، واتفاقياتها".

وأشار إلى "قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بمهاجمة ما لا يقل عن 27 صحفيا فلسطينيا في الأسبوعين الماضيين"، منوها إلى أن "الاعتداءات جزء من سلسلة سياسات واعتداءات ممنهجة تشمل القتل العمد، والاعتقال التعسفي والاحتجاز والحرمان من المحاكمة العادلة".

وطالب المالكي المديرة العامة للمنظمة بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإدانة هذه الاعتداءات والتحقيق فيها وفي الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الإعلاميين والمباني التي تضم وكالات إعلامية من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والعمل على وقفها".

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