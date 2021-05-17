فيديو: كلب يهاجم طفلة بشراسة في مصر

2021/05/17 | 19:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو لطفلة تتعرض لهجوم شرس من أحد الكلاب الضالة خلال لعبها في أحد شوارع مدينة المستقبل بالقاهرة.

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وأظهر المقطع الطفلة صاحبة الـ6 أعوام تقريبا، في أثناء وقوفها أمام أحد المنازل ليهجم عليها الكلب الضال، ويلقي بها على الأرض ويواصل هجومه عليها، ما أثار شعور رواد مواقع التواصل بالسخط والغضب من انتشار تلك الكلاب الضالة في عدد كبير من الأحياء، ما يعرض سكانها وبخاصة الأطفال للأذى بشكل يومي.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية كانت الطفلة تلهو أمام منزلها دون أن تتوقع أن أحد الكلاب الضالة يترصدها حتى أنقض عليها وهاجمها في أجزاء من جسدها، إذ أظهرت كاميرات المراقبة الكلب أثناء هجومه على الطفلة بطريقة وحشية، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة في وجهها ويدها اليسرى، الأمر الذي استدعى تدخلا طبيا بإجراء عملية جراحية لإنقاذها من ذلك الهجوم الوحشي.

وظل الكلب يهاجم الطفلة لعدة دقائق، بينما هي تحاول المقاومة حتى قام الكلب بسحبها على الأرض وجرها بعيدا عن أعين المارة، ما جعل الطفلة تستلم له، واستمر ذلك الهجوم لعدة دقائق ليست بقليلة، حتى رآها رجلان، وأسرعا نحوها في محاولة لإنقاذها منه.

وعقب تداول فيديو هجوم الكلب على الطفلة، وجه عدد كبير من المواطنين نداءات استغاثة للمسؤولين من تلك الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع، متمنين السماع لشكواهم والقضاء عليها.

"الوطن"

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