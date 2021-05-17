سيناتور أمريكي يدعو لأخذ مسألة “الأطباق الطائرة” على محمل الجد

2021/05/17 | 19:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا الأمريكية، إن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ مسألة تهديد “الأطباق الطائرة- UFO” على محمل الجد.

وفي مقابلة له، قبيل نشر تقرير حكومي نهاية شهر يونيو عن مشاهدات “الأجسام الطائرة المجهولة”، اعتبر روبيو أن “كل ما يدخل إلى المجال الجوي الأمريكي، وليس من المفترض عليه أن يدخل، هو بمثابة تهديد لنا”.

وأضاف: “يجب أخذ هذا الأمر على محمل الجد..



أريد أن يكون لدينا عملية لتحليل البيانات في كل مرة تأتي فيها هذه الأطباق وأن يكون هناك مكان يتم فيه فهرسة هذه البيانات وتحليلها باستمرار، حتى نحصل على بعض الإجابات”.

وقال: “ربما تكون الإجابة بسيطة للغاية.



ربما لا”، مشيرا إلى أن “بعض أعضاء مجلس الشيوخ مهتمون جدا بهذا الموضوع وبعضهم يضحكون عندما يتم طرحه”.

وكان روبيو طلب في شهر ديسمبر الماضي بصفته رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بالوكالة، نسخة غير سرية من التقرير لعرضه على الكونغرس.

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