الحلبوسي ونظيره التركي يؤكدان أهمية حشد البرلمانات لدعم القضية الفلسطينية

2021/05/17 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، موقف العراق الثابت من دعم القضية الفلسطينية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “الحلبوسي تلقى اتصالا من […]

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