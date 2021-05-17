المفوضية تحسم الجدل بشأن فقدان ملايين البطاقات الانتخابية

2021/05/17 | 19:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ فسّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، ما تناقلته وسائل الإعلام عن فقدان ملايين البطاقات الانتخابية.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، إنه “فيما يخص فقدان البطاقات الذي يتحدث عنه بعض المهتمين بالشأن الانتخابي، فقد قامت مفوضية الانتخابات بتوزيع بطاقات قصيرة الأمد في 2014 و 2018 وتم اعتمادها وجرى توزيع […]

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