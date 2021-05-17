2021/05/17 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الإثنين، من انقاذ امرأة مسنة من داخل دارها التي تعرض لحادث حريق في منطقة الأعظمية وسط بغداد.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ امرأة من حادث حريق في الأعظمية المركز الخبري الوطني.

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