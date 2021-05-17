رئاسة البرلمان غاضبة من ادارة كركوك وتطالب بالتدخل السريع

2021/05/17 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقد نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، الاثنين، سوء إدارة ملف الخدمات في محافظة كركوك، مطالبا الحكومة الإتحادية بالتدخل السريع لرفع المعاناة عن المواطنين.

وقال الحداد، في تصريح صحفي اورده مكتبه الاعلامي اليوم، (17 ايار 2021)، ان "ينتقد سوء إدارة ملف الخدمات في محافظة كركوك بسبب نقص الخدمات، وإنقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وشحة مياه الشرب في عدد من المناطق في المحافظة، مما أدى إلى معاناة كبيرة للمواطنين وخاصة في فصل الصيف"، موجها "نواب المحافظة باستمرار المتابعة والمراقبة لعمل الحكومة المحلية ودوائرها".

وأضاف: "نطالب الحكومة الإتحادية والوزارات الخدمية التدخل السريع بسبب فشل المحافظة في تقديم الخدمات، ويجب زيادة التخصيصات المالية لمساعدة أهالي كركوك الذين باتوا يعانون من الخدمات الأساسية منذ سنوات بالرغم من الموارد النفطية لتلك المحافظة الغنية".

وأكد الحداد على ضرورة "اتخاذ الإجراءات الميدانية لتخفيف المعاناة، فضلا عن أن المحافظة تشكو من أزمة تراكم النفايات، وللأسف كميات النفايات زادت في شهر رمضان مما يزيد عبئا آخر على الجانب الصحي".

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