رسميا.. حراك عراقي مع قيادات مهمة لدعم فلسطين

2021/05/17 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن العراق اجرى مؤخرا اتصالات مع عدة قيادات عربية مهمة للعمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني اليوم، (17 ايار 2021)، وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ان "الطرفين تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتمنيات للعلاقات بين البلدين دوام التقدم، وان يمن الله على الشعبين بالاستقرار والازدهار".

وأضاف البيان انه "جرى خلال الإتصال التباحث في آخر الجهود المبذولة لاستئصال فلول داعش الإرهابية، وتأكيد الدعم الإيراني للعراق في حربه ضد الإرهاب بما يوطد أمنه واستقراره".

وتابع، كما "اتفق الطرفان على اهمية مواصلة التحرك الجاد لتأكيد الموقف الثابت نصرة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية انسانية عادلة، وبحث الجانبان ضرورة تفعيل العمل العربي والإسلامي لدعم فلسطين ومواجهة الإعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مستذكرين المواقف التاريخية لدول المنطقة وشعوبها في التضحية دفاعا عن الحق الفلسطيني، التي تمتد الى فترات مبكرة من عمر الصراع".

وذكر الكاظمي وفقا للبيان، أن "العراق اجرى مؤخرا اتصالات مع عدة قيادات عربية مهمة للعمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية".

وأشاد الرئيس روحاني من جانبه بمواقف العراق ودوره الإيجابي الدولي في المنطقة بما يعمل على تهدئة النزاعات وتدعيم الإستقرار، وفقا لنص البيان.

وأشار إلى ان "الإتصال شهد كذلك إشادة مشتركة من الكاظمي والرئيس روحاني بالتعاون الثنائي البناء بين العراق وإيران، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، وترسيخ جهود السلام في المنطقة ودعم التنمية المستدامة فيها، فضلا عن التعاون الوثيق المشترك في المجالات الإقتصادية والسياسية المختلفة".

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