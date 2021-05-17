2021/05/17 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

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نقابة الأطباء تشطب اسم الطبيب “حامد اللامي” من سجلاتها وتمنعه من ممارسة المهنة

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