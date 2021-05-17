رئيس البرلمان لنظيره التركي.. حان لتوحيد الرؤى والمواقف بين دول المنطقة

2021/05/17 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، انه قد حان لتوحيد الرؤى والمواقف بين دول المنطقة، والتغلب على الخلافات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تلقَّى اليوم الاثنين، اتصالا من رئيس مجلس النواب التركي مصطفى شنطوب”، مبينا انه “جرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، وتفعيل التنسيق بين البرلمانين، لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة من أجل تحقيق الاستقرار”.

واضاف البيان، “كما بحث الاتصال القضيةَ الفلسطينية وتطوراتها”، مبينا ان “الطرفان اكدا على ضرورة بذل كلِّ أنواع الجهود الدبلوماسية، من أجل إنهاء اعتداءات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني، وأهمية حشد البرلمانات الدولية والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية”.

وأكد رئيس مجلس النواب، “موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمه لكل الجهود التي يمكن أن تنهي الاعتداءات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني”، مشددا على انه “قد حان لتوحيد الرؤى والمواقف بين دول المنطقة، والتغلب على الخلافات”، فيما اشار إلى “ضرورة العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية”.

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