مكافحة الإجرام تطيح بسارق 54 مليون دينار شرق بغداد

2021/05/17 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بمتهم سرق 54 مليون دينار شرق بغداد.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارزها في مكتب الزهور تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (54) مليون دينار عراقي من إحدى الدور السكنية في منطقة الحسينية شرق العاصمة بغداد".

وأشارت إلى أنه "دونت أقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات".وفي عملية منفصلة، بينت المديرية، أن "مفارزها نفذت أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة خلال حصيلة ممارساتها الأمنية التي أجرتها خلال (24) ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".وأكدت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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