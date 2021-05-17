الرئيس الفلسطيني يلتقي المبعوث الامريكي

2021/05/17 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس،

اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة

رام الله، المبعوث الأميركي هادي عمر.

وأطلع عباس، المبعوث الأميركي، على

الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة

القدس، والاعتداءات ا

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