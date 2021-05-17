مستشار الأمن القومي العراقي يلتقي بقائد بعثة الناتو في العراق

2021/05/17 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مستشار الأمن القومي العراقي

قاسم الأعرجي، في بغداد اليوم، بقائد

بعثة حلف الناتو الجديد في العراق

اللفتنانت جنرال مايكل لوليسجارد وبحث

معه ملف التعاون في مجال التدريب.

وأفاد بيان صحفي للمكتب الإع

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