العراق :زيادة في اعداد الفحوصات المختبرية يقابلها زيادة في اعداد المصابين بكورونا

2021/05/17 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية

3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع

إجمالي عدد الإصابات إلى 1142925 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان

صحفي بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة, ليصل

إجمالي الو

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