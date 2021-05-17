2021/05/17 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذا السبب.. مفوضية الانتخابات: تم سحب 5 ملايين بطاقة انتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذا السبب.. مفوضية الانتخابات: تم سحب 5 ملايين بطاقة انتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذا السبب.. مفوضية الانتخابات: تم سحب 5 ملايين بطاقة انتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).