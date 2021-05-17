2021/05/17 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني خصصت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، مبلغ 318 مليون روبل (4.2 مليون دولار) للمرحلة الأولى من استكشاف كوكب الزهرة.ووفقا لبيان نشر على موقع الوكالة فقد “أبرمت روسكوسموس عقدًا مع شركة لافوتشكينا (الشركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تخصص 318 مليون روبل لدراسة كوكب الزهرة المركز الخبري الوطني.

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