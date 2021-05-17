الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا المتهم بها النزلاء الأحداث

2021/05/17 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا المتهم بها النزلاء الأحداث.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الكاظمي اجرى زيارة […]

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