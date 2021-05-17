رئيس مجلس النواب يتلقى اتصالا من نظيره التركي

2021/05/17 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، اتصالا من رئيس مجلس النواب التركي السيد مصطفى شنطوب.

وجرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، وتفعيل التنسيق بين البرلمانين، لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة من أجل تحقيق الاستقرار.

كما بحث الاتصال القضيةَ الفلسطينية وتطوراتها، وأكد الطرفان ضرورة بذل كلِّ أنواع الجهود الدبلوماسية، من أجل إنهاء اعتداءات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني، وأهمية حشد البرلمانات الدولية والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية.

وأكد سيادته موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمه لكل الجهود التي يمكن أن تنهي الاعتداءات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الوقت قد حان لتوحيد الرؤى والمواقف بين دول المنطقة، والتغلب على الخلافات، مشيرا إلى ضرورة العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية.

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