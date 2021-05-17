الكاظمي يصدر أمراً بعد زيارة أجراها لأحد سجون الإصلاح في بغداد

2021/05/17 | 20:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن دور الإصلاح توفر فرصة لإعادة تأهيل الأنفس، وذلك خلال زيارته دائرة إصلاح الأحداث الذكور.وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، أنه “اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، زيارة الى دائرة اصلاح الاحداث للذكور/دار ملاحظة بغداد، وتفقد اوضاع المودعين في هذه الدار واماكن احتجازهم، […]

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