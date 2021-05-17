ماحقيقة فقدان ملايين البطاقات الانتخابية.. المفوضية توضح

2021/05/17 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، ما تناقلته وسائل الإعلام عن فقدان ملايين البطاقات الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "فيما يخص فقدان البطاقات الذي يتحدث عنه بعض المهتمين بالشأن الانتخابي، فقد قامت مفوضية الانتخابات بتوزيع بطاقات قصيرة الأمد في 2014 و 2018 وتم اعتمادها وجرى توزيع ما يقرب من 5 ملايين بطاقة قصيرة الأمد على الناخبين".

وأضافت الغلاي، أن "المجلس الجديد والمفوضية الجديدة، وجدا أن هذه البطاقات موجودة في مراكز التسجيل منذ 2014 و 2018 ولم يراجع عليها أصحابها، وقد يكون ذلك بسبب حالات الوفاة والهجرة".

وتابعت أن "هذه البطاقات سُحبت من قبل المكتب الوطني في المفوضية مع حجب بيانات الناخبين وفتح مرحلة تحديث سجل الناخبين مجدداً ونحن بانتظار مراجعتهم لأقرب مركز تسجيل لتحديث بياناتهم وبالتالي ستطبع لهم بطاقات جديدة طويلة الأمد"، مشيرة إلى أن "التحديث انطلق منذ الثاني من كانون الثاني الماضي، وهناك من راجعوا لتبديل بطاقاتهم من قصيرة الأمد الى طويلة الأمد".

وختمت الغلاي بأن "قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 سمح للتصويت العام للبطاقة قصيرة الأمد وهي من غير صورة وكذلك البطاقة البايرومترية طويلة الأمد، والناخب الذي لديه بطاقة قصيرة الأمد أو بايرومترية أو كلاهما يحق له المشاركة في الانتخابات".

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