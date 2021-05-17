2021/05/17 | 20:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى السفير العراقي في الهند، فلاح عبد الحسن، الاثنين، علم السفارة بتسجيل إصابات في صفوف العراقيين العالقين بالهند بالسلالة المتحورة، فيما أشار إلى أن السلطات الهندية ترفض نقل المتوفين العراقيين إلى بلادهم.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال عبد الحسن، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (17 آيار 2021)، إنه "لا توجد معلومات لدى السفارة العراقية في الهند عن إصابة عراقيين بالسلالة الهندية ولم يردنا شيء بهذا الخصوص"، مؤكداً أن "العراقيين لا يتواصلون مع السفارة عند إصابتهم بالفيروس إن كان من السلالة الأولى أو أي نوع آخر، بل يحاول البعض منهم اخفاء الأمر وتقديم تقارير طبية تثبت خلوهم من الفيروس لغرض السماح لهم بالعودة إلى العراق".

وأضاف، أن "هناك متوفين كانوا مصابين بالوباء وتم اعلام السفارة بسبب حاجة مرافقي المتوفي إلى شهادة وفاة عراقية استنادا لشهادة الوفاة الهندية التي يذكر فيها سبب الوفاة"، مبيناً أن "السفارة في هذه الحالة فقط تكون على علم بالإصابة، أما الحالات الاخرى فلا يتم اعلامها أصلا".

وبشأن حجر العراقيين المصابين بالفيروس في الهند، أوضح عبد الحسن، أن "حجر المصابين في الهند يتم في اماكن السكن وليس في المستشفيات ويتم نقل المصاب للمستشفى فقط في الحالات الصعبة جداً اذا توفر سرير شاغر له، وبعكسه يبقى في البيت لعدم توفر الأسرّة".

وأكد، أن "السفارة العراقية لا تملك احصائية بعدد المصابين بالسلالة الجديدة أو القديمة بين العالقين العراقيين"، لافتاً إلى أن "عدد الوفيات المصابة بالفيروس من المرضى العراقيين تجاوز الست حالات".

وأوضح، أن "السلطات الهندية ترفض السماح بنقل الجثامين الى العراق ويتم دفنها في الهند".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزمة معلومات من السفير العراقي في الهند بشأن العالقين: 6 وفيات لغاية الآن) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزمة معلومات من السفير العراقي في الهند بشأن العالقين: 6 وفيات لغاية الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).