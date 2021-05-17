2021/05/17 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، زيارة الى دائرة اصلاح الاحداث للذكور/ دار ملاحظة بغداد ، وتفقد اوضاع المودعين في هذه الدار واماكن احتجازهم، واستمع سيادته الى شكاوى البعض منهم ووجه بمعالجتها.

ودعا السيد رئيس مجلس الوزراء النزلاء الاحداث، بان يتعلموا من اخطائهم وان يحرصوا على عدم تكرارها مستقبلا، وقال ان هناك الكثير ممن مر بظروف شبيهة بظروفكم وتمكنوا من اصلاح انفسهم وتحولوا الى فرص للنجاح في المجتمع، وهذا مانرجوه منكم ايضا، فانتم ابناؤنا وواجبنا رعايتكم.

واكد السيد الكاظمي ان دور الاصلاح توفر لكم فرصة لاعادة تأهيل انفسكم، وعليكم الاستفادة مما توفره لكم الدار من دراسة وتعلم بعض المهن، وهذا كله سيساعدكم في العودة ثانية الى المجتمع والاندماج معه وتكونون افرادا صالحين في خدمة بلدكم.

وتجول السيد الكاظمي في قاعات الدار، واكد للعاملين فيها على اهمية تعزيز برامج التاهيل للاحداث الجانحين بما تمكنهم من سرعة التكيف مع مجتمعهم والاندماج مع الاخرين.

وبين سيادته ان جرائم الاحداث المودعين في دور الاصلاح قد ارتكبوها في اعمار صغيرة، وهو يؤشر وجود مشكلة اجتماعية خطيرة بسبب تركة الحروب والنزاعات، وشدد على ان العقوبة الاصلاحية لهم محددة بالقانون، ولن نتسامح مع اية اساءة معاملة يتعرض لها اي نزيل، وعلى وجه الخصوص نزلاء مراكز اصلاح الاحداث.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا المتهم بها النزلاء الاحداث في هذه الدار والدور الاخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يزور دائرة اصلاح الأحداث للذكور) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يزور دائرة اصلاح الأحداث للذكور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).