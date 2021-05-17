جارة للعراق تتوعد بدعم عسكري ضد إسرائيل

2021/05/17 | 21:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إننا سنقوم بما يلزم من دعم سياسي وعسكري من أجل تحرير القدس وحماية الفلسطينيين، مبينا ان ساسة إسرائيل يفتخرون بالقتل"، معتبرا أن "ما يحصل (في قطاع غزة) عمليات إرهابية تنتهك حقوق الإنسان".

وفي كلمة له خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة قال أردوغان إنه "منذ النكبة عام 1948 هناك قتل من طرف واحد وهذا الإجرام مستمر، وإسرائيل تنتهك القوانين الدولية وهناك الكثير من الأبرياء تم قتلهم".

وأضاف: "علينا أن لا نبقى صامتين، فدائما ما يشهد شهر رمضان المبارك هجمات على الأبرياء في الأماكن المقدسة في فلسطين".

وأشار إلى أن تركيا لن تصمت على قتل الأبرياء وستستمر بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى أحقية أن القدس عاصمة فلسطين".

وانتقد دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لبيع أسلحة لإسرائيل، قائلا: "بايدن يقدم الدعم العسكري لإسرائيل ثم يأتي للتحدث عن السلام"، معتبرا أن "هذه المجازر التي تحدث تحمل توقيع الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "إعلان الولايات المتحدة والدول التي لحقتها، القدس عاصمة لإسرائيل أواخر 2017 زاد من شهية هذه الدولة القاتلة على سفك الدماء".

وأكد أردوغان أنه "لا يمكن إجراء مقارنة بين ما تقوم به إسرائيل وما تقوم به المقاومة في قطاع غزة التي لا تمتلك ترسانة عسكرية قوية".

ودعا الأمم المتحدة إلى "التحرك بشكل جدي تجاه القدس".

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